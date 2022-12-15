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15 декабря, 15:35

Ветеран UFC: «Мне жаль, что я не подрался с Федором и Орловским»

Давид Хачатрян
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45-летний ветеран UFC Брендон Вера (16-10) признался, что он сожалеет, что ему так и не удалось встретиться в октагоне с Андреем Орловским (34-21) и Федором Емельяненко (40-6).

«Есть два бойца, с которыми я хотел подраться, — сказал Вера в интервью MMA Junkie Radio. — Один из них — Андрей Орловский, а второй — Федор Емельяненко в расцвете сил. Эти двое были в моем списке. Но мое время прошло. Я проиграл последние три боя, вновь сломал руку. Я так устал от травм».

Вера выступал в UFC с 2005 года. Он дрался с такими бойцами, как Фрэнк Мир (19-13), Фабрисио Вердум (24-9), Рэнди Кутюр (19-11) и Джон Джонс (26-1).

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