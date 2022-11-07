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Сегодня, 16:15

Асланбек Бадаев — о конфликте Чимаева и Нурмагомедова: «Хорошо, что Рамзан Ахматович отчитал обоих»

Вице-президент ACA прокомментировал потасовку Чимаева и Абубакара Нурмагомедова
Давид Хачатрян
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью «СЭ» прокомментировал потасовку Хамзата Чимаева (12-0) и Абубакара Нурмагомедова (16-3) на UFC 280.

«Когда в этой ситуации два мусульманина, два соседа, два представителя кавказских республик с общей историей делают такое на турнире, кому это будет приятно? — сказал Бадаев «СЭ». — Я от этого никакого удовольствия не получил. Это могло разрастись до таких масштабов, что потом они сами бы жалели об этом.

Хорошо, что Рамзан Ахматович позвонил, отчитал обоих и поставил жирную точку в этой истории. Он сказал: «Не спекулируйте на ней дальше, не надо разжигать».

Бывает, что в одной семье дерутся два брата, ссорятся, а потом мирятся. Пожали по рукам и нормально, тем более что за день или два до турнира я видел заголовок интервью «Хамзат — мой брат». Я не думаю, что там что-то глобально изменилось».

Чимаев и Нурмагомедов устроили потасовку после главного боя на турнире UFC 280. По словам Кадырова, между бойцами возникло «недоразумение, которое разрешилось».

Абубакар Нурмагомедов
Рамзан Кадыров
Хамзат Чимаев
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