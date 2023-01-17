Вице-президент АСА: «Бой Резникова и Вартаняна состоится в мае-июне»

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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что бой между Эдуардом Вартаняном (24-4) и Артемом Резниковым (23-6) состоится в мае-июне.
«Май-июнь фигурируют. Я думаю, это как раз достаточное время, чтобы раскачать бой», — сказал Бадаев в интервью «Вестник ММА».
Вартанян в прошлом бою одолел Юсуфа Раисова (19-3) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 ноября 2022-го на ACA 147 в Москве.
Резников победил Андрея Кошкина (22-9) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 23 декабря 2022-го на ACA 150 в Москве.