Асланбек Бадаев: «Мы сделали Нганну предложение»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев заявил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) может продолжить карьеру в российской лиге.

«Мы интересуемся Нганну. Мы уже сделали ему предложение не в количестве денег, а просто закинули, мол, ты нам интересен, давай общаться, — сказал Бадаев в интервью «Вестник ММА». — Когда были слухи, что Джон Джонс уходит, мы пытались на него выходить, но нам сразу дали понять, что это все игры, он останется в UFC.

По поводу Нганну тоже говорили, что там идет торговля, они его не отпустят в качестве чемпиона. Но сейчас я удивлен, потому что человек пояс не проигрывал, складывает с себя чемпионские полномочия, уходит в другой промоушен и [вдруг] проигрывает. Это же репутационный риск [для UFC]».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.