Асланбек Бадаев: «Хабиб был лучше как боец, чем Махачев»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью «СЭ» заявил, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) может превзойти достижения многих легенд, однако как боец он хуже Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Ислам, мне кажется, может переплюнуть достижения не только Хабиба, но и этих легенд [Джона Джонса, Андерсона Сильвы и Жоржа Сен-Пьера], — сказал Бадаев «СЭ». — Если он реально заряжен проводить защиты в своем весе, потом взять пояс в 77 [килограммов], взять пояс там. Хотя я считаю, что Хабиб был лучше как боец, чем Ислам, но ушел рано. Но Ислам имеет сейчас уникальную возможность... на горизонте нет никого, кто может его сменить и кому ему нужно уступить свой пояс, поэтому он может [превзойти достижения Хабиба]».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.