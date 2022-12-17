Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:16

Бадаев — о поединке Слипенко и Вагаева: «Когда люди верят в себя, они побеждают нокаутом»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Виталия Слипенко над Абубакаром Вагаевым в титульном поединке.

«После первого раунда показалось, что это будут долгие пять раундов для претендента и привычное пять раундов для чемпиона. Но в начале второго раунда Слипенко будто почувствовал, что может. Он забрал центр, встал в свою широкую стойку и довольно нестандартно выбросил локоть. Никто этого не ожидал. Но это спорт, когда люди верят в себя, они побеждают нокаутом», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Слипенко завоевал чемпионский пояс ACA в полусредней весовой категории.

В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения. На счету 29-летнего Вагаева 21 победа и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
0
Читайте также
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Эта здоровая кобыла могла деда убить». Харитонов объяснил, почему ему не жалко Емельяненко

Штырков о бое Емельяненко и Коваленко: «Я такое ***** не смотрю»