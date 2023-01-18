Асланбек Бадаев: «Двалишвили — фаворит в бою с Яном»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что Мераб Двалишвили (15-4) является опасным соперником для бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-4), который до этого потерпел два поражения подряд.

«На самом деле очень нехороший бой для Петра, потому что Двалишвили сейчас идет на уверенной серии из побед, — сказал Бадаев «СЭ». — Он (Двалишвили. — Прим. «CЭ») почувствовал уверенность в своих силах, очень агрессивно навязывает свою борьбу, атлетичный. Конечно, ударная мощь будет на стороне Петра, и ему нужно максимально начинать атаки самому, поджимать, не давать навязывать Двалишвили свою борьбу, а самому бить, постоянно поджимать, резать углы. Но это будет очень тяжело. На самом деле, тяжелый бой [для Яна]. Я считаю, после двух поражений Петру нужен был кто-то полегче. Возможно, это недоработка его менеджера, очень нехороший бой. После двух поражений с таким соперником драться — это очень рискованно.

Но, с другой стороны, мы знаем много случаев, когда человек находится в очень сложном положении, и он раскрывается по-новому. Мотивация делает удивительные вещи. Ударная мощь, психология — это все есть у Петра, не отнять этого. Возможно, он выйдет более злым на этот поединок и, может, получится [победить], но очень опасный бой. По поводу фаворита, тут однозначно не скажешь. Но я бы сказал, что, наверное, Двалишвили — фаворит для меня лично.

Просто мы должны понимать, что у бойцов есть периоды, когда они побеждают, постоянно идут вверх, как у Двалишвили. Он ветеранов, старожилов этой лиги одного за другим побеждает, и это уже другая психология, это уверенность в себе. Если что-то где-то пойдет не так, парень будет извлекать резервы из себя, потому что ему есть что терять. Эту победную серию, которую он выстроил, естественно, не хочет обрубать.

И, наоборот, когда ты проигрываешь, когда у тебя что-то идет не так, появляются сомнения в себе. Хотя мы видели, насколько равный бой был у Петра с О'Мэлли. Можно было ему отдать [победу]. То же самое и со Стерлингом. Казалось бы, вроде такие бои, но два поражения — это уже другая психология. Серьезное испытание для Петра. Конечно, нельзя списывать его, говорить, что он — явный аутсайдер. Нет, конечно, все, что угодно может быть. Повторюсь, ударная мощь, психология — это все есть [у Яна], это никуда, думаю, не ушло. Сейчас этого не отнять, но будет тяжело».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.