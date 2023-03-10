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Сегодня, 17:02

Вице-президент ACA Бадаев заявил, что лига готова сделать бой Одилов — Ермеков

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что лига готова организовать поединок между Фаридуном Одиловым и Дауреном Ермековым.

«Мы готовы сделать этот бой. У нас есть общение с Дауреном, обсуждаем этот поединок. Но у него определенные обязательства перед Ural FC и Eagle FC, где он чемпион. Нужно понимать, готовы ли они его отпустить и будет ли эта лига функционировать. Я обязательно свяжусь с Шамилем Завуровым. Если они его отпускают и если Даурен выигрывает бой у Гамзата Хирамагомедова на Ural FC, все готово к тому, чтобы он пришел в ACA в Гран-при. Гонорар дадим такой же, как и у Одилова, чтобы никому не было обидно. Это будет справедливо — два экс-чемпиона Eagle FC одного уровня. Условия хорошие, в разы лучше, чем были у Ермекова», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Ранее между бойцами был конфликт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitse-prezident-aca-aslanbek-badaev-my-gotovy-sdelat-boj-odilov-ermekov/
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