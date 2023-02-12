Вице-президент АСА Бадаев: «Я бы не удивился, если бы победу отдали Волкановски»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Это был равный бой. И я бы не удивился, если бы победу отдали Волкановски. Да, Ислам выиграл, но это был близкий поединок. Учитывая тот факт, где проходил бой. Вполне могли так сделать. При всех плюсах Ислама были и минусы. Мы видели, что его игра в борьбе была несовершенна», — цитирует Бадаева Sport24.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.