Асланбек Бадаев: «Нариман Аббасов поступил неэтично и подленько»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, как шли переговоры о подписании в лигу ACA экс-чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Аббасова (28-4).

«Нариман Аббасов — чемпион AMC Fight Nights, который не терял свой пояс, — сказал Бадаев на YouTube-канале ACA. — Он ушел, провел пару поединков. В одном, на Dana White's Contender Series, проиграл, в другом, в Naiza, выиграл, и после этого мы на него вышли. Мы выходили на него и до этого, но сейчас мы сделали предложение. Оно их не устроило, они попросили другую сумму. Мы утверждали другую сумму, общались с Майрбеком, это занимает время. Большие переговоры требуют определенного времени.

Мы сделали второе предложение, учитывая наши и их пожелания. Такие деньги он не получал нигде, я это знаю по крайней мере, где он выступал: ни в Dana White's Contender Series, ни в AMC Fight Nights, ни в Naiza. Ему дали гонорар на начало, дальше он поднимался. В финале — 50 плюс 150 тысяч долларов. Эти деньги он даже не видел. Но нам сказали: «Пока вы делали второе предложение, мы приняли предложение Naiza». Я говорю: «Как так? Это, конечно, ваше право, но разве это правильно? Мы с вами общаемся, вы ждете от нас ответ, у нас есть определенные договоренности, мы идем за вторым предложением, утверждаем его у руководства, что требует времени, учитывая, какое руководство занятое. Мы не можем от себя принимать решения». Нам говорят: «Мы в это время уже подписали контракт».

Честно, не хочу [их] обижать, это право Наримана и его команды принимать предложения, которые они хотят, но чуть подленько это было. Неэтично и подленько. Но это их право. Я не хочу их винить и обвинять в чем-то, но было неприятно, неэтично и неправильно, я считаю. Потому что если ты сказал, ты должен быть хозяином своих слов. Если бы ты сказал: «Я хочу столько, вы даете столько», и тебе сказали: «Хорошо, мы сейчас уточним у руководства. Мы сделаем предложение, подождите», и в этот момент ты принимаешь предложение.

Я думаю, изначально они просто не собирались принимать наше предложение, потому что мы им и так давали хорошую сумму, но мы были готовы ее улучшить. Ребята просто не дождались ответа. Если им это было бы интересно, они бы дождались и сказали, удовлетворяете или не удовлетворяете. Получается просто Нариман Аббасов, возможно, сам он этого не хотел, но его команда просто не захотели прийти в гущу этой компании.

Почему отказался переходить в ACA? Потому что здесь уровень соперничества выше, чем в Naiza и AMC Fight Nights. Первый соперник — Дакаев, если ты даже его пройдешь, идут Коков, Абдул-Азиз и так далее. Вероятность проиграть этим соперникам выше, чем в других местах. Да, у Naiza есть Магомед Кабардиев, тоже очень сильный боец, которому Нариман тоже может проиграть. Но он один, а здесь — гуща.

Иначе как это объяснить? Тебе дают более хорошие финансовые условия — я уверен, что Naiza ему не даст эти условия, даже если они дадут, мы бы перебили эти условия. В финале Гран-при какая [большая] сумма, плюс бонусы. Это вопрос твоей жизни, ты мог устроить свою жизнь, но ты не уверен в себе, ты не уверен, что ты выиграешь Гран-при. Ты не уверен даже, что пройдешь первый бой. Поэтому ты не идешь в лигу ACA.

Я не хочу неуважительно высказываться по отношению к Нариману, он очень классный боец, и было время, когда я считал, что он может выиграть у наших топов. Но сейчас я в этом сомневаюсь. Вероятно, я был просто под впечатлением от его победы над Марифом, просто не беря в расчет, в каком состоянии был Мариф. Он остается сильный бойцом, но просто мне жаль. Я раздосадован, потому что мы болельщиков хотели обрадовать этим подписанием, потому что мы стольких чемпионов подписали».

Аббасов в сентябре 2022-го проиграл бразильцу Исмаэлю Бонфиму (19-3) единогласным решением судей на Dana White's Contender Series и перешел в лигу Naiza Fighter Championship, где дебютировал с победы над Каныбеком Жаныбековым (12-10).