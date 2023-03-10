Вице-президент АСА Бадаев: «Многие недооценивают Вахаева. Они не понимают, насколько высок потенциал этого парня»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мыслями в преддверии титульного противостояния в тяжелом весе между россиянами Алиханом Вахаевым и Евгением Гончаровым.

«С моей точки зрения, будет неправильно делать аутсайдером чемпиона, потому что его статус уже говорит о том, что он на вершине. Случайных чемпионов в лиге АСА не бывает. С другой стороны, мы видим, какой ход набрал Гончаров, насколько он впечатляет, и как он проходит своих соперников. Да, был тяжелый бой с Мухуматом Вахаевым, но Вахаев — это парень, с кем легко никому не бывает. Он всегда дает конкурентные бои, и сопернику нужно пройти через сущий ад, чтобы победить его. Поэтому я скажу 50 на 50. Многие недооценивают Вахаева. Они не понимают, насколько высок потенциал этого парня. У него был простой и тяжелый бой, в котором он выиграл у Салимгерея Расулова. Это были пять раундов после двухлетнего простоя. Сейчас он более уверен в своих силах и понимает, что может драться пять раундов», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Вахаев будет защищать чемпионский титул в тяжелом весе против Гончарова на турнире АСА 154. Бой пройдет 17 марта в Краснодаре.