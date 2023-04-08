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ММА

Сегодня, 19:14

Вице-президент АСА заявил, что у Вахитова нет харизмы Минеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями о перспективах Артема Вахитова в ММА.

«Я думаю, Вахитов будет интересен любому промоушену. Это известный тайский боксер, кикбоксер, он был чемпионом Glory. Того же Владимира Минеева он побеждал в тайском боксе. Если Минеев стал хорошим бойцом ММА, то почему бы и Вахитову не стать таким же. Почему бы ему не пройти такой же путь. Наверно, у него нет такой харизмы, которая есть у Владимира, но бойцовские качества Артема и бэкграунд говорят за себя. За счет этого Вахитова можно продвинуть. Многое будет зависеть от того, насколько он обучаем борьбе. Все-таки Минеев начал раньше, а Вахитову 31 год. Насколько он сможет перестроиться и набрать скилл в другом направлении в таком возрасте? Обычно у тайских боксеров с переходом в ММА проблем не возникало, так как в тайском боксе есть клинч. Не исключаю, что со временем Вахитов может оказаться в АСА, если со временем он покажет прогресс. К большому сожалению, кикбоксинг и тайский бокс не пользуются медийным вниманием, которое у них было. Сейчас интерес в сфере медиа к этим видам спорта сошел на нет. Это прекрасные виды спорта со своими традициями. ММА — это та площадка, к которой есть внимание, это площадка, где есть много промоушенов и понятный путь к вершине», —приводи слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее российский тайский боксер и кикбоксер, экс-чемпион бойцовской лиги GLORY Артем Вахитов заявил о том, что планирует дебютировать в смешанных единоборствах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vice-prezident-asa-u-vakhitova-net-kharizmy-mineeva-no-on-budet-interesen-lyubomu-promoushenu-241730/
ММА
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