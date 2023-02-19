Вице-президент UFC: «Австралийская комиссия единоборств сделала четкое заявление, что у них нет доказательств, что Махачев нарушил правила»

Вице-президент UFC Новицки заявил, что у Австралийской комиссии единоборств нет доказательств против Махачева

Вице-президент UFC Джефф Новицки сделал заявление по поводу ситуации вокруг чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева.

Ранее австралиец Волкановски и новозеландец Дэн Хукер обвиняли россиянина в использовании запрещенных способов восстановления.

«Я думаю, Австралийская комиссия единоборств (АКЕ) сделала четкое заявление, что у них нет доказательств, что Махачев нарушил какие-либо правила. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде.

У АКЕ есть четкое правило, которое полностью запрещает капельницы для дегидратации организма.

Так что не имел бы значения объем капельницы, не имело бы значение наличие медицинского назначения — это все равно запрещено», — цитирует Новицки Sportskeeda.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.