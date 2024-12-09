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Сегодня, 22:41

Дроздов: «Мне абсолютно все равно, что думают в IMMAF по поводу MMA World»

Алина Савинова
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Глава Союза ММА России Виктор Дроздов рассказал, как относится к реакции IMMAF на создание MMA World.

«Честно, мне абсолютно все равно, что там думают. Да, мне намекали: «Сейчас не время заниматься этим». Но на предложенных условиях нам не нужны ни соревнования под эгидой IMMAF, ни Олимпиада. Теперь все складывается таким образом, что нам придется договариваться, ведь в МОК может быть принята лишь одна организация», — цитирует Дроздова RT.

С 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске прошел первый чемпионат мира под эгидой ММА World. По словам Дроздова, следующий турнир тоже может состояться в России, и в нем планируют принять участие американские бойцы.

Источник: RT
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