Виктор Немков: «У Вадима не будет легкой прогулки в бою с Делией»

Чемпион «Нашего Дела» в тяжелом весе Виктор Немков считает, что его брату Вадиму Немкову достался легкий соперник в лице Анте Делии.

«Нельзя недооценивать соперников в тяжелом весе. Анте Делия опытный боец. Я его помню очень давно. Он никогда не давал заднюю. С такими очень тяжело драться, неудобно. Хоть он и проигрывает, но все равно идет вперед и пытается что-то сделать. Поэтому ни какой легкой прогулки речи не идет. Бой может продлится три раунда. Меня не удивит, если Делию не получится победить досрочно», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Бой Вадима Немкова против Анте Делии состоится 25 января на турнире Road To Dubai: Champions Series.