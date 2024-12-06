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Сегодня, 20:27

Виктор Немков: «У Вадима не будет легкой прогулки в бою с Делией»

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Чемпион «Нашего Дела» в тяжелом весе Виктор Немков считает, что его брату Вадиму Немкову достался легкий соперник в лице Анте Делии.

«Нельзя недооценивать соперников в тяжелом весе. Анте Делия опытный боец. Я его помню очень давно. Он никогда не давал заднюю. С такими очень тяжело драться, неудобно. Хоть он и проигрывает, но все равно идет вперед и пытается что-то сделать. Поэтому ни какой легкой прогулки речи не идет. Бой может продлится три раунда. Меня не удивит, если Делию не получится победить досрочно», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Бой Вадима Немкова против Анте Делии состоится 25 января на турнире Road To Dubai: Champions Series.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анте Делия
Вадим Немков
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