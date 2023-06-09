Минаков о состоянии Александра Емельяненко: «Может случиться трагедия»

Российский тяжеловес Виталий Минаков оценил спортивную форму бойца Александра Емельяненко.

«Можно ли выступать в такой форме? Конечно, нельзя, — сказал Минаков журналистам. — Это чревато. Где-то на каком-то мероприятии он просто зайдет и уже не выйдет из клетки. С одной стороны, для организаторов это имя — Александр Емельяненко. С другой стороны, может случиться потенциальная трагедия. Пока он не придет в нормальное состояние, его не должны выпускать в клетку. Это и по-человечески неправильно».

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова. Тогда Александр ужаснул зрителей своей физической формой.