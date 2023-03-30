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ММА

30 марта, 23:00

Тренер Гассиева: «В шести раундах Джонсон точно выиграет у Дацика»

Виталий Косик
Корреспондент
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Виталий Сланов, тренер боксера Мурата Гассиева, считает, что Вячеслав Дацик победит Кевина Джонсона.

«Джонсон немного постарел, но раньше был серьезным боксером, поэтому хотелось бы, чтобы встреча была рассчитана больше, чем на три раунда. Если было бы шесть раундов, я бы однозначно сказал, что Джонсон выиграет, а в трех раундах — не могу сказать. Уверен, что Кевин закончит встречу на ногах. Может даже выиграть, но три раунда — слишком маленькая дистанция», — приводит слова Сланова MMA.Metaratings.ru.

Дацик проведет бой с американцем Джоном Джонсонов на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча бойцов состоится 31 марта в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-gassieva-v-shesti-raundakh-dzhonson-tochno-vyigraet-u-dacika-239514/
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
ММА
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