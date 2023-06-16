Слипенко: «Зрители кайфанут от моего боя с Гаджидаудовым»

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал о предстоящей первой защите титула, которую он проведет против Устармагомеда Гаджидаудова.

«Хотел подраться как раз именно с ним. Устармагомед — разносторонний боец. С ним будет очень крутая игра в стойке, зарубка. Он также способен побороться, поэтому я буду готовиться ко всему. Как никогда буду голоден к этому противостоянию. Мне важно выступать. С Вагаевым я просил боя на более раннюю дату, когда готовили реванш. Мне важно не просто выиграть и год не драться, хочу выступать как можно чаще. Я еще молодой, мне 28 лет. Все только начинается, а не заканчивается. Важно прогрессировать. Смена соперника не играет никакой роли. Гаджидаудов мне интересен, потому что он всегда бился с топами и всегда круто. Считаю, что зрители кайфанут от этого противостояния», — сказал Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Бой Слипенко и Гаджидаудова назначен на 21 июля в рамках турнира ACA 160, который состоится в Москве.

На счету Слипенко 16 побед и 4 поражения. У Гаджидаудова 16 побед и 6 поражений.