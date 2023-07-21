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Сегодня, 19:55

Виталий Слипенко — Устармагомед Гаджидаудов: смотреть прямую трансляцию боя

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Боец ММА Виталий Слипенко.
Виталий Слипенко (слева).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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21 июля в Москве на «ЦСКА Арене» в главном поединке АСА 160 по правилам ММА подерутся российские бойцы Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов.

Смотреть видеотрансляцию боя за титул в полусреднем весе Слипенко — Гаджидаудов можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.30 мск.

На счету 28-летнего Слипенко в ММА — 16 побед и четыре поражения. У 32-летнего Гаджидаудова — 16 побед и шесть поражений.

В декабре 2022-го Слипенко одержал победу нокаутом над россиянином Абубакаром Вагаевым на АСА 149. В марте 2023 года Гаджидаудов единогласным решением судей победил соотечественника Лом-Али Нальгиева на турнире ACA 154.

Виталий Слипенко после тренировки. «Самая дурацкая драка? В метро. Человек докопался: «Ты че, боец, боец?!» Слипенко: сенсация года в российских ММА
ММА
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