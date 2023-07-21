Виталий Слипенко — Устармагомед Гаджидаудов: смотреть прямую трансляцию боя

21 июля в Москве на «ЦСКА Арене» в главном поединке АСА 160 по правилам ММА подерутся российские бойцы Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов.

Смотреть видеотрансляцию боя за титул в полусреднем весе Слипенко — Гаджидаудов можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.30 мск.

На счету 28-летнего Слипенко в ММА — 16 побед и четыре поражения. У 32-летнего Гаджидаудова — 16 побед и шесть поражений.

В декабре 2022-го Слипенко одержал победу нокаутом над россиянином Абубакаром Вагаевым на АСА 149. В марте 2023 года Гаджидаудов единогласным решением судей победил соотечественника Лом-Али Нальгиева на турнире ACA 154.