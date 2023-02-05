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Сегодня, 14:10

Владимир Хрюнов: «Считаю, что Емельяненко заслужил другого прощального боя»

Алина Савинова
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о поединке российского бойца ММА Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера.

«Я думаю, что культурная среда Америки просто проглотила в последний момент. Считаю, что он заслужил другого прощального боя. Очень хотел бы, чтобы его прощальный бой прошел в России. Ожидал, что будет просто расправа», — цитирует Хрюнова Metaratings.ru.

46-летний Емельяненко проиграл Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала боя. Этот поединок стал для Емельяненко последним в профессиональной карьере.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khryunov-o-porazhenii-tokova-vozmozhno-chto-to-proizoshlo-pered-boem-chto-skazalos-na-ego-fizicheskom-sostoyanii-225442/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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