Минеев: «Идет СВО, а люди где-то в Москве на Патриках сидят и пьют кофе»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев ответил на вопрос о том, позиционируется ли бой с бразильцем Фернандо Родригесом как прощальный.

— Этот поединок позиционируется как заключительный в этом году, — сказал Минеев. — Никому из нас не известно, что произойдет в следующем, дорогие мои друзья. Потому что есть такая пословица: «Мы предполагаем, а Бог располагает». Вот не понимаю, идет мобилизация, специальная военная операция, для наших новых субъектов это в полной мере война, а люди где-то в Москве на Патриках сидят и пьют кофе, беседуют, у них-то все нормально. Думаю, мы должны в едином порыве быть и, естественно, если начнется вторая волна мобилизации или не дай Бог что-то не так поменяется, вообще никаких турниров-то не будет. Ничего не будет. Нормальным мужикам чем заниматься? Наверное, только Родине помогать. Кто-то трудиться станет на заводах, а кто-то — с оружием в руках.

Поединок по правилам кикбоксинга между Минеевым и Родригесом пройдет 18 ноября в Москве.