Владимир Минеев служит разведчиком в спецназе в зоне СВО

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) рассказал, кем он служит в зоне СВО.

«Я следил за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике, — приводит слова Минеева ТАСС. — В это время я занимался становлением себя, у меня есть семья. Но сердце болело всегда, не мог оставаться безучастным. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году.

Когда началась специальная военная операция, к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие — почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС РФ. Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю, мы делаем то, что должны делать".