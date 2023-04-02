Токов: «Емельяненко поздравил меня после победы на Гибсоном»

Российский боец Владимир Токов прокомментировал победу над канадцем Лэнсом Гибсоном, одержанную на турнире Bellator 293.

«Свое выступление считаю неплохим. Все задачи, которые тренерский штаб ставил передо мной, я выполнил. Не без огрехов, но поединок прошел нормально. После боя меня с победой меня поздравил Федор Емельяненко, а также вся команда Fedor Team и Nevsky Team.

С Лэнсом Гибсоном я провел последний бой по контракту. В ближайшее время подпишем новый договор. Думаю, что соглашение со мной продлили бы независимо от результата. Но победа позволит получить контракт на лучших условиях, чем предыдущий», — приводит слова Токова Metaratings.ru.

Токов нокаутировал Гибсона на 62-й секунде боя. Россиянин одержал восьмую победу в карьере при двух поражениях. На счету Гибсона одно поражение и семь побед.

Напомним, что бой завершился уже на 62-й секунде. Токов нокаутировал Гибсона. Владимир одержал восьмую победу в карьере при двух поражениях. Для Гибсона это поражение стало первым при семи победах.