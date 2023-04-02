Токов рассказал об ужасной форме своего брата Анатолия перед поединком с Эблином на Bellator

Российский боец ММА Владимир Токов объяснил поражение своего старшего брата Анатолия Токова в поединке с Джонни Эблином на турнире Bellator 290.

«В поражении Анатолия сыграло много факторов. Помимо нюансов, за две недели до вылета он начал жаловаться на головные боли и болезнь в области носа. Потом у него поднялась температура. Он не мог тренироваться. В больнице ему поставили диагноз — гайморит и назначили антибиотики. На них нельзя тренироваться, потому что это большая нагрузка на сердце. Моментально падает выносливость и физическая форма.

Толя попытался пару раз прийти на тренировки, но ничем хорошим это не закончилось. За день до вылета пришлось сделать два прокола пазух носа. В итоге он отправился на бой в ужасной форме, но при этом хорошо отработал в двух стартовых раундах. Для своего состояния, он подрался очень хорошо. Если Толя подойдет к реваншу без травм и проблем со здоровьем, он переедет Джонни», — приводит слова Токова Metaratings.ru.

Поединок Анатолия Токова и Джонни Эблина состоялся в рамках Bellator 290 в Иглвуде (США). По итогам пяти раундов, судьи единогласно отдали победу Эблину.