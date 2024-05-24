Ковалев: «Жду поединка с Пираевым в конце года»

Белорусский боец Владислав Ковалев по прозвищу Белаз поделился впечатлениями от победы над бразильцем Дугласом Рибейро и рассказал, кого видит следующим соперником.

«Очень рад такой победе, Рибейро оказался для меня не таким мощным, — сказал Ковалев «СЭ». — Он же уровневый боец, и я настраивался на его лучшую форму, понимая, что это очень сильный ударник. Но как только дело доходило до борьбы, у него вообще ничего не получалось. На бумаге изначально я был слабее по уровню, поэтому особенно рад своей победе. Следующий бой по ММА надо провести с Марифом Пираевым. Но я слышал, что он будет драться с Александром Шлеменко. Если так, то я готов встретиться с Магомедом Исмаиловым. Есть незакрытый вопрос... Многие меня не оценивают как бойца серьезного уровня. Но я готов показывать этот уровень в клетке. Так что я жду Марифа Пираева на конец года в Ural FC. Если не он, то Магомеда Исмаилова. Мне не важно».

Поединок Белаза и Рибейро по правилам ММА закончился во втором раунде победой Ковалева техническим нокаутом. Турнир Ural FC 7 состоялся 23 мая в Тольятти.