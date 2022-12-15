Вместо Пираева за титул чемпиона Fight Nights подерется Ахмед Алиев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о планах своей организации на следующий год.

«23 февраля Ахмед Алиев подерется за пояс, который когда-то оставил, с Мухаммедом Сулумовым. Это будет в Сочи. Там же Давид Бархударян против Хасана Юсефи. На 17 марта запланирован реванш Григория Пономарева с Юсупом Шуаевым. Там же за впервые защиту проведет Глеб Хабибуллин. Соперник Роман Силагадзе», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее за титул AMC Fight Nights в легком весе с Сулумовым должен был подраться россиянин Мариф Пираев (30-5). Поединок планировалось провести в декабре, но в итоге бой отменился.

29-летний Пираев за карьеру провел 31 бой, в которых одержал 26 побед, потерпел пять поражений, и один поединок завершился ничьей.