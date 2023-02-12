Волк Хан: «Махачев — первый в рейтинге вне весовых категорий? Не рановато ли?»

Один из первопроходцев ММА в России Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк Хан, в интервью «СЭ» высказал мнение, что Ислам Махачев пока не находится на первом месте в рейтинге P4P.

— После этого боя Ислама можно ставить на первое место в рейтинге вне весовых категорий?

— Не рановато ли? Мне кажется, еще пару боев провести Махачеву, чтобы окончательно утвердить свое «я» в UFC как лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий. А так если федерация за эту победу его поставит... Наверное, этого не будет. А так я тоже хотел бы.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.