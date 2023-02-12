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Сегодня, 15:28

Волк Хан: «Волкановски реально удивил. Боялся, что он сдуру может запустить боковой в Махачева»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Александр Волкановски и Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Один из первопроходцев ММА в России Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк Хан, поделился впечатлениями от победы Ислама Махачева над Алексом Волкановски.

«Бой был прекрасный, профессионально подготовленных ребят, — сказал Гамзатханов «СЭ». — Ответственность на них была очень большая. Я знал, что Махачеву будет непросто побить Волкановски, но все-таки рассчитывал, что сыграют его длинные руки, преимущество в росте. Что все-таки он не допустит его близко нанести удар. Но все-таки было преимущество Махачева. Волкановски реально удивил, он был очень подготовлен, очень хотел у себя дома выиграть видно было его натиск бойцовского духа. Он выглядит чуть меньше, но такой, плотный, очень подготовленный спортсмен. Махачев тоже осторожничал. Он когда бился за чемпионский титул [с Оливейрой], намного свободнее бился. Он там был уверен так, будто пояс уже в руках А здесь он опасался. Уронить Волкановски у Махачева не получилось. Я даже боялся, что наоборот, Волкановски может сдуру еще с ближнего расстояния запустить свой боковой удар. Но Махачев — молодец».

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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