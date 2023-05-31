Волкановски бросил вызов Конору. Макгрегор ответил

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) обратился в Twitter к экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6) с предложением провести бой в легком весе.

Волкановски: «Погнали подеремся в легком весе!»

Макгрегор: «Лучший боец UFC pound-for-pound нуждается в весовых ограничениях, чтобы выйти на бой со мной. Так кто тут действительно крутой парень? Итак, что мы имеем: титул BMF и титул отмороженных ослов в сауне. Мелкие неудачники».

Волкановски: «Я готов в любое время и в любом весе! Ты так говоришь, а я уже это делал. Я дрался в среднем, полусреднем, легком и полулегком весе».

Ислам Махачев (24-1) победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.