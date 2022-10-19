Волкановски дал прогноз на бой Оливейры и Махачева

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) поделился мыслями по поводу боя Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1).

«Очень интересный бой. Чарльз — чемпион, но он андердог, — начал Волкановски на своем YouTube-канале. — Однако я могу понять, почему так. Просто люди понимают, что Ислам может контролировать его сверху. Чарльз — хороший грепплер, который проводит болевые, и в стойке он опаснее.

Ислам и Хабиб в бою не делают много ошибок. Они не хотят рисковать и рубиться. Их цель — перевести бой на землю. И вот там будет самое интересное. Чарльз будет опасен на земле с самого начала, и он не испугается, если его повалят. Он может провести любой прием: от амбара до треугольника. Думаю, Ислам войдет в клинч, сделает подсечку и займет нужную позицию. Он будет изматывать Чарльза во многом из-за своей физики, а затем медленно будет переходить в более выгодные позиции. Так он не сделает много ошибок.

Очевидно, я изучал обоих парней, и я думаю, что Ислам победит. Никакого неуважения Чарльзу, но стилистически Ислам лучше. Он победит либо досрочно в поздних раундах, либо решением судей".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).