Волкановски дал прогноз на бой Яна и О'Мэлли

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) предположил, что Петр Ян (16-3) победит Шона О'Мэлли (15-1), однако для этого россиянину нужно включиться с самого начала боя.

«Это очень интересный бой, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Оба хорошие бойцы. С одной стороны у нас проверенный чемпион в лице Петра Яна, с другой стороны — Шон О'Мэлли, чьи бои поднимают много шумихи. Петр Ян — мой кореш, я много тренировался с ним в Tiger Muay Thai.

Но почему этот бой так интересен? Потому что он пройдет три раунда. Если бы это был пятираундовый бой, то Ян бы 100 процентов победил. Очевидно, что в этом бою я выбираю Яна, потому что он выносливый и крепкий боец. Но он любит прощупывать оппонентов, и этого не стоит делать в бою с О'Мэлли. Надеюсь, что Петр сразу же включится и будет действовать агрессивно».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).