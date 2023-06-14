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Сегодня, 13:53

Волкановски готов подраться с Оливейрой: «Победитель дерется с Махачевым»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) заявил, что допускает возможность проведения поединка с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-9).

«Я готов драться с кем угодно и где угодно. Кто является настоящим бойцом? Правильно, тот парень, который готов драться даже с травмами. Такие парни, как я и Исраэль Адесанья.

Возможно, мы с Чарльзом могли бы побороться за пояс BMF в полулегком весе, если у него сорвется бой с Махачевым, а затем победитель проведет реванш с Исламом. В таком случае я смог бы получить сразу три пояса. Мне это нравится. Чемпионский титул в полулегком дивизионе, пояс BMF и в легком весе», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Ислам Махачев (24-1) победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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