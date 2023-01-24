Волкановски прокомментировал отсутствие Хабиба в углу Махачева

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) уверен, что отсутствие экс-чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в углу действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (23-1) не будет критичным.

«Им лучше не использовать это как оправдание, когда бой закончится, — сказал Волкановски в интервью Fox Sports Australia. — Так или иначе, Махачев готовится, и мы будем драться. Настоящему бойцу не нужно, чтобы его кто-то держал за руку. Ему не нужно, чтобы кто-то был рядом с ним. Когда рефери поднимет мою руку, им об этом лучше не вспоминать».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.