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Сегодня, 13:20

Волкановски прокомментировал отсутствие Хабиба в углу Махачева

Давид Хачатрян
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Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) уверен, что отсутствие экс-чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в углу действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (23-1) не будет критичным.

«Им лучше не использовать это как оправдание, когда бой закончится, — сказал Волкановски в интервью Fox Sports Australia. — Так или иначе, Махачев готовится, и мы будем драться. Настоящему бойцу не нужно, чтобы его кто-то держал за руку. Ему не нужно, чтобы кто-то был рядом с ним. Когда рефери поднимет мою руку, им об этом лучше не вспоминать».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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