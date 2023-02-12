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Сегодня, 09:12

Александр Волкановски: «Ему стоило уважать мою борьбу, а мне — его ударку»

Волкановски прокомментировал свое поражение в бою с Махачевым
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Австралийский боец Александр Волкановски прокомментировал свое поражение в бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Дайте раунд аплодисментов Исламу. Мне никто не давал шанса, но я давал его себе и ожидал, что выиграю. Он был хорош. Я здорово подготовился, в каких-то позициях я мог выжать больше, отнесся к ним легкомысленно. Но это был отличный бой. Ему стоило уважить мою борьбу и грэпплинг, и мне может быть стоило уважить его ударку, потому что он довел несколько ударов. Что дальше? Я хочу оставаться активным, я вернусь еще в легкий вес, но пока дайте мне управиться в полулегком, подраться с Яиром», — сказал Волкановски.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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