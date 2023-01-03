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Сегодня, 13:20

Волкановски раскрыл план на бой с Махачевым: «Мне придется рискнуть»

Давид Хачатрян
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Чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) заявил, что в бою с Исламом Махачевым он выжмет максимум из своего преимущества в стойке.

«Думаю, бой пройдет в стойке, и я чувствую, что смогу его подловить, — сказал Волкановски в интервью AllStar. — Мне кажется, что он с первых секунд попытается меня повалить, но я обещаю вам, что смогу встать. Я готов делать это все 25 минут боя.

Обычно я держу в голове, что у моего соперника есть шанс панчера, поэтому я особо не рискую. Однако в этот раз мне придется рискнуть. Я должен реализовать свое преимущество в стойке. Мне нельзя отсиживаться, осторожничать и выжидать, поскольку я не могу позволить ему забрать раунды. Вот почему я верю, что смогу его нокаутировать.

Думаю, что первый раунд будет нервным с большим количеством клинчей, но во втором раунде я его прикончу. Таков план. Тем не менее я готовлюсь к пяти раундам».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте (Австралия). Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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