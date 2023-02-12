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Сегодня, 12:09

Александр Волкановски: «Я слышал, что Махачев сказал своим угловым, что он проиграл»

Волкановски рассказал, что Махачев после боя заявил угловым о своем поражении
Давид Хачатрян
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Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) на пресс-конференции заявил, что он услышал, как Ислам Махачев (24-1) после боя сказал своим угловым, что проиграл поединок.

«Я слышал, что он говорил своим угловым — хотя я могу ошибаться, — что хочет матча-реванша, потому что он думал, что проиграл бой. Это забавно», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Тем не менее Махачев на пресс-конференции опроверг слова австралийца, заявив, что он такого никогда не говорил.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
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