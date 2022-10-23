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Сегодня, 12:05

Волкановски рассказал, как будет драться с Махачевым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал, как будет драться с новоиспеченным чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Буду много финтить, и меня не так легко перевести на землю. В этом мое преимущество, — сказал Волкановски «СЭ». — В следующем бою подерусь с Исламом. Поединок состоится в Перте».

Махачев удушающим приемом победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Бой между Махачевым и Волкановски может состояться на турнире UFC 284, который пройдет в феврале в Австралии.

 
Алекс Волкановски. Волкановски внес Махачева в пятерку лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий

 

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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