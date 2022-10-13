Волкановски рассказал, почему хочет подраться с Оливейрой, а не с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) считает, что бой против Чарльза Оливейры (33-8) получился бы более громким, чем поединок с Исламом Махачевым (22-1).

«Чарльз был бы лучшим вариантом. Вокруг него много хайпа, — отметил Волкановски на The MMA Hour. — Все считают его чемпионом, и если я его побью, все будут считать чемпионом меня. Но если я встречусь с Исламом и побью его, то уверен, люди все равно будут называть меня чемпионом. Но мне все равно нужно будет подраться с Чарльзом. Повторюсь, с Чарльзом вышел бы более громкий бой, потому что вокруг него много хайпа».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.