Александр Волкановски: «Адесанья нокаутирует Перейру в третьем раунде»

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) уверен, что реванш Исраэля Адесаньи (23-2) и чемпиона в среднем весе Алекса Перейры (7-1) не продлится все пять раундов.

«Думаю, бой не продлится всю дистанцию. Исраэль нокаутирует Перейру в третьем раунде. Я действительно верю, что Исраэль прикончит его. Если он [Адесанья] подготовил правильный план на бой и будет предельно сфокусирован, у него все получится. Надеюсь, он выдаст очередной яркий хайлайт», — сказал Волкановски Sky Sports New Zealand.