Волкановски считает, что бой с Макгрегором имеет глубокий смысл

Чемпион UFC в полулегком весе австралиец высказал мнение о гипотетическом противостоянии с ирландцем Конором Макгрегором.

«Прямо сейчас он [Конор Макгрегор] знает, что если я заберу этот титул в легком весе, то он не будет драться за титул в полулегком. Он видит в этом определенную возможность», — сказал Волкановски в интервью Submission Radio.

«Я затронул тот факт, что он единственный чемпион в полулегком весе, которого я еще не побеждал. Так что очевидно, что этот бой тоже что-то значит для меня... Так же, как и деньги, которые принесет этот поединок. Вы знаете весь этот цирк вокруг него, и за счет этого все пройдет весело и занимательно. Так что все это будет здорово, но в этом бое есть еще более глубокий смысл».

Следующим оппонентом Волкановски может стать новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Поединок может в феврале на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).