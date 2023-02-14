Волкановски: «Если бы Махачев был в моем дивизионе, я бы его раздавил»

Чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) сделал смелое заявление, сказав, что он бы легко победил чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1), если бы россиянин спустился в полулегкий вес.

«Многие люди думали, что я выиграл бой, и я думал, что выиграл тот бой, — сказал Волкановски в эфире The MMA Hour. — Мы говорим о pound-for-pound. Представьте, если бы мы были в одной весовой категории. Если бы он был в моем дивизионе в полулегком весе, я бы его раздавил... это просто прогулка по парку. Не в обиду ему, но это правда. Думаю, я доказал, что я лучший боец и что я — номер один pound-for-pound.

Мне кажется, он думал, что проиграл. Он даже сказал своему углу: «Нам нужно провести матч-реванш». Он не сказал, что проиграл, но я имею в виду, что он подумал: «Нам нужно провести матч-реванш», предполагая, что мне поднимут руку. П отом он сказал СМИ, что он все равно хочет реванш. Так что он знает. Я не принижаю его заслуг — это был близкий бой.

Я думаю, это зависит от него [будет реванш или нет]. Он знает, что эта победа оставила неприятный привкус у многих людей. Я был в аналогичной ситуации [после двух боев с Холлоуэем]. Я знаю, каково это, и он захочет доказать, что фанаты ошибаются. Я бы так и сделал, если бы был на его месте. Меня бы эта победа не устроила... Если он откажется от реванша, то мы знаем, почему».