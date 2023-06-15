Волкановски: «Яир Родригес опаснее Ислама Махачева»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) не недооценивает временного чемпиона в полулегком весе Яира Родригеса (15-3).

«Да, Яир — самый опасный соперник в моей карьере. Это 100 процентов. Многие будут спрашивать: «А как же Макс [Холлоуэй]?» Это разные вызовы. Я всегда смотрю на Яира как на более опасного соперника, чем на Ислама [Махачева] из-за его сумасшедшего, нестандартного стиля. При этом он всегда ищет возможность победить досрочно. Какой бой будет сложнее? Я, наверное, скажу, что бой против Ислама будет более трудным. Но кто более опасен? Я скажу, что Яир», — отметил Волкановски на YouTube-канале Исраэля Адесаньи.

Волкановски следующий бой проведет против Родригеса 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.