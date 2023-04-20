Волкановски: «Яир Родригес станет одним из самых опасных бойцов, с которыми я дрался»

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) заявил, что ему не стоит ждать легкой прогулки в бою с временным чемпионом Яиром Родригесом (15-3).

«Я смотрю на него как на серьезного соперника, как на опасного бойца, — сказал Волкановски в интервью The Mac Life. — Он может быть одним из самых опасных бойцов, с которыми я дрался. Он непредсказуем, у него есть нокаутирующая сила и множество разнообразных приемов. Я должен относиться к нему очень серьезно. Я считаю себя лучшим бойцом в мире. Уверен ли я в себе? Да, но я знаю, что не стоит относиться к этому парню легкомысленно. Он доминирует и хорошо выглядит в своих последних боях.

Сейчас он выглядит очень непредсказуемым. Когда ты прессингуешь его на дальней дистанции, он может выстрелить в тебя под разными углами. Это большая угроза, так что это надо учитывать. Именно в таких ситуациях нужно применить бойцовский IQ, и я с нетерпением жду этого боя, потому что, повторюсь, это меня будоражит».

Волкановски и Родригес подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.