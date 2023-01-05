Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:45

Александр Волкановски: «Макс Холлоуэй был великим чемпионом»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) уверен, что экс-чемпион дивизиона Макс Холлоуэй (23-7) сможет победить большинство бойцов полулегкого веса.

«Макс был великим чемпионом. Я до сих пор считаю, что он отличный боец, который победит большинство парней в дивизионе. У нас сильный дивизион, много новых парней приближаются в топ. Очевидно, они смотрят за моими боями и от этого развиваются еще больше.

Так что я уверен, что в скором времени мне предстоит встретиться с молодыми бойцами. Но я по-прежнему считаю, что не Макс стал хуже, а я вышел на новый уровень. Я уверен, что он даст тяжелый бой любому парню в дивизионе», — сказал Волкановски AllStar.

Холлоуэй проиграл третий бой Волкановски единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Алекс Волкановски
Макс Холлоуэй
ММА
0
Читайте также
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Читатели Bloomberg обвинили Вашингтон в развязывании третьей мировой войны
Французов разгневало решение Макрона поставить Киеву бронеавтомобили
«Отважные» сконструировали БПЛА для огневого поражения позиций ВСУ
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джон Джонс предрек себе чемпионство UFC в 2023 году