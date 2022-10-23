Волкановски внес Махачева в пятерку лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий

Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P) Алекс Волкановски оценил перспективы Ислама Махачева после победы бойца над Чарльзом Оливейрой.

«Очевидно, у Ислама большое будущее, но ему нужно проделать работу, чтобы точно закрепиться [в рейтинге P4P], — сказал Волкановски в интервью «СЭ». — Но победа над Чарльзом, разумеется, ставит его где-то там. Мое мнение — это то, что он в топ-10. Это точно».

«Входит ли в топ-5? Может быть. Учитывая победу над Чарльзом, Махачев в топ-5. Но я думаю, что нужно проделать нечто большее, чем победа над одним парнем. Если он выиграет у меня, то вопросов не будет, но это не в моих планах. Планирую долгое время держать статус короля P4P», — добавил Волкановски.

Махачев удушающим приемом выиграл у Чарльза Оливейры и стал чемпионом UFC в легком весе. Бойцы возглавили турнир UFC 280, который проходил 22 октября в Абу-Даби.

Следующим оппонентом Махачева может стать Волкановски.