Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:39

Волкановски: «Я читаю Оливейру и Махачева как книгу с картинками»

Давид Хачатрян

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) на вопрос о том, тяжело ли ему готовиться к двум соперникам, ответил, что читает Чарльза Оливейру (33-8) и Ислама Махачева (22-1) как книгу с картинками.

«Мои тренеры проделали большую работу, чтобы дать мне понимание этой игры, моего стиля и тому подобное... я читаю их [Оливейру и Махачева] как книгу с картинками. Я просто все вижу», — сказал Волкановски в интервью Yahoo! Sports.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
Читайте также
Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тренер Оливейры: «В Абу-Даби мы чувствуем себя как дома»

Эдвардс ответил на вызов Масвидаля: «Встань на колени и умоляй»