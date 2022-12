Волкановски заявил, что подходит к бою с Махачевым в своей лучшей форме

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) заявил, что он как никогда мотивирован на бой с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (23-1).

«Меня мотивирует его дагестанская борьба, аура непобедимости и все такое, — начал Волкановски на подкасте Believe You Me. — Как только Ислам победил [Оливейру], я понял, что его нужно убрать. Это не неуважение.

Обладать двумя поясами — это что-то невероятное. Второй пояс будет очень ценным, потому что я уничтожу Ислама. К тому же я полулегковес, который поднялся ради боя не просто с легковесом, а с Исламом — дагестанцем, который контролирует и швыряет других легковесов. Совокупность этих факторов сделает мою победу еще более ценной. Так что это меня очень мотивирует.

Думаю ли я, что будет легко? Нет. Нужно ли мне изо всех сил выкладываться на тренировках? Определенно. Это вызов. До боя осталось меньше восьми недель и, честно говоря, я уже в два раза лучше, чем был. Я никогда не был таким сильным. Я люблю, когда во мне сомневаются. Люди говорят, мол, Ислам будет слишком большим, слишком сильным для тебя. Эти слова мотивируют меня еще больше. Второй пояс и нокаут Исламу — вот, что запомнят люди. Многие думают, что его не остановить, но я покажу, что его можно остановить. Не могу дождаться, когда выйду в октагон и сделаю свое дело».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.