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Сегодня, 02:17

Волков объяснил, почему согласился на бой с Романовым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Александр Волков объяснил, почему согласился на бой с молдаванином Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 221.

«Я очень долго ждал поединка, не выбирал себе соперника. У меня был большой перерыв. В конце лета я заявил UFC, что готов подраться с любым, независимо от того, кто он и откуда. Главное — быстрее подраться. У меня была хорошая форма, хотелось выступать. Не знаю, была ли возможность выбрать другого соперника. Из-за того, что изначально занял эту позицию, отказаться не мог, поэтому принял поединок», — цитирует Metaratings.ru Волкова.

Бой Волкова и Романова станет со-главным боем турнира UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Волкова 35 побед и 10 поражений, а у Романова — 16 побед и 1 поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/articles/ya-proigral-klyuchevye-poedinki-v-ufc-aleksandr-volkov-o-poedinkakh-s-romanovym-ganom-i-o-videoigrakh/
Александр Романов
Александр Волков (единоборства)
ММА
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