Волков опередил Царукяна и Немкова в рейтинге лучших бойцов России и вплотную приблизился к Анкалаеву

Александр Волков после победы над Жаилтоном Алмейдой едва не вошел в топ-3 рейтинга лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий. От Магомеда Анкалаева его отделяют лишь 3 балла.

Вернулся в рейтинг Азамат Мурзаканов, на UFC 321 нокаутировавший Александра Ракича, — он на 14-м месте. Умар Нурмагомедов, выигравший у Марио Баутисты, поднялся на три строчки — с 12-го места на 9-е.

Рейтинг составляется путем голосования ММА-журналистов и блогеров и публикуется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 34 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 540 (506 баллов + 34 упоминания в анкете).

2. Хамзат Чимаев — 507 (473 + 34).

3. Магомед Анкалаев — 401 (367 + 34).

4. Александр Волков — 398 (364 + 34).

5. Арман Царукян — 363 (332 + 31).

6. Вадим Немков — 342 (309 + 33).

7. Петр Ян — 338 (304 + 34).

8. Усман Нурмагомедов — 249 (217 + 32).

9. Умар Нурмагомедов — 244 (212 + 32).

10. Мовсар Евлоев — 227 (200 + 27).

11. Сергей Павлович — 206 (176 + 30).

12. Шамиль Мусаев — 157 (132 + 25).

13. Магомедрасул Гасанов — 150 (126 + 24).

14. Азамат Мурзаканов — 136 (110 + 26).

15. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 111 (93 + 18).

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Мовлид Хайбулаев — 42 (33 + 9).

Богдан Гуськов — 32 (23 + 9).

Анатолий Малыхин — 29 (21 + 8).

Олег Попов — 22 (15 + 7).

Шарабутдин Магомедов — 14 (10 + 4).

Эдуард Вартанян — 10 (8 + 2).

Муслим Магомедов — 9 (7 + 2).

Биберт Туменов — 8 (6 + 2).

Тимур Хизриев — 8 (7 + 1).

Азамат Пшуков — 6 (4 + 2).

Альберт Туменов — 6 (4 + 2).

Ислам Омаров — 5 (3 + 2).

Тагир Уланбеков — 4 (3 + 1).

Никита Крылов — 3 (2 + 1).

Абубакар Вагаев — 2 (1 + 1).

Икрам Алискеров — 2 (1 + 1).

Роман Копылов — 2 (1 + 1).

Александр Сарнавский — 2 (1 + 1).

Ринат Фахретдинов — 2 (1 + 1).

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин («Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС).

Правила

В анкете нужно указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.