Волков — Романов: когда бой UFC — дата и время начала

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221. Все бои пройдут на арене «The Theater at Virgin Hotels».

В тяжелом весе со-главного боя россиянин Александр Волков встретится с молдавским бойцом Александром Романовым.

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

34-летний Волков одержал 9 побед в UFC при 4 поражениях. В ММА на счету россиянина 45 боев: 35 побед и 10 неудач. У 32-летнего Романова только шесть боев в UFC (5-1), а в ММА молдаванин одержал 16 побед при одном поражении.